Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции в отношении двух обвиняемых в похищении человека для получения выкупа. Злоумышленникам назначили наказание в виде 7 и 9 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что осенью 2017 мужчина и женщина, действуя по предварительному сговору, похитили из собственного двора врача-онколога и в дальнейшем удерживали ее в арендованном гараже, требуя у родственников 200 тыс долларов США выкупа за ее освобождение. Также они угнали автомобиль и личные вещи потерпевшей", - поясняют в сообщении.

Так, подтвердили приговор Святошинского районного суда города Киева. Согласно приговору злоумышленники признаны виновными в незаконном лишении свободы или похищении человека, краже, вымогательстве и незаконном завладении транспортным средством (ч.2 ст.146, ч.3 ст.185, ч.2 ст.189, ч.3 ст.289 Уголовного кодекса Украины).

Ранее мы писали о том, что под Львовом в одном из сел Самборского района двое вооруженных мужчин похитили 38-летнего хозяина домовладения и в багажнике автомобиля увезли его в неизвестном направлении. Как рассказала полиции супруга похищенного, незваные гости ворвались в дом около полуночи 30 августа. Они угрожали предметом, похожим на пистолет, вывели на улицу хозяина дома, закрыли ему лицо шапкой, посадили в багажное отделение автомобиля "Шкода" и уехали.

Кроме этого, в селе Богдановка Броварского района Киевской области отец похитил ребенка у своей бывшей жены и сбежал с ним. Правоохранители ведут поиски малыша и его отца.