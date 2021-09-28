Кто будет нести ответственность, если вещи из камеры хранения исчезнут? И может ли охрана не пустить вас с вещами в магазин?

Об этом сообщает сайт лиги юристов, со ссылкой на информацию директор Раздельнянского местного центра по предоставлению БВПП Татьяны Кулишовой.

Ответ на этот вопрос можно найти в постановлении Кабинета Министров от 15 июня 2006 года № 833 "Об утверждении Порядка осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров".

Татьяна Кулишова информировала, что в соответствии с пунктом 21 этого постановления все субъекты хозяйствования обязаны обеспечить доступ потребителей к торговым объектам без сдачи на сохранение личных вещей, кроме товаров, реализуемых в таких торговых объектах. То есть, если вы, скажем, пришли в продуктовый магазин с хлебом, который купили в другой булочной, вы должны положить его в камеру хранения. Если же в ваших личных вещах нет товаров, которые можно приобрести и в этом магазине также, - сдавать их в камеру хранения не обязательно.

Вообще не пустить вас в магазин охранник также не имеет права. Ведь в своей деятельности они руководствуются, в частности, и Законом "Об охранной деятельности", а его статья 10 указывает, что осуществлять действия, посягающие на права, свободы и собственность физических лиц, а также ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, честь, достоинство и деловую репутацию, запрещается.

В случае, когда вы положили свои вещи в камеру хранения, всю ответственность за них несет магазин, даже несмотря на объявления об обратном, которые нередко можно увидеть в торговом зале, поскольку эти надписи прямо противоречат требованиям Гражданского кодекса. Ведь именно на администрацию магазина возложена обязанность создать условия для сохранения вещей потребителей. Когда вы кладете свои вещи в камеру хранения магазина, тем самым вы передаете, а магазин в свою очередь принимает их на хранение, и это подтверждается выдачей номерного жетона, или какого-то другого знака, удостоверяющего прием вещи на хранение, если это установлено законом, другими актами гражданского законодательства или является привычным для этого вида хранения (ч.3 ст.937 Гражданского кодекса). То есть фактически вы заключаете с администрацией магазина договор хранения.

Необходимо отметить, что согласно требованиям п. 2 статьи 942 Гражданского кодекса если хранение осуществляется безоплатно, хранитель обязан заботиться о вещи, как о своей собственной. В случае же потери или повреждения вещей, принятых на хранение, хранитель (в нашем случае - магазин) отвечает на общих основаниях и должен возместить все убытки (статьи 950 и 951 Гражданского кодекса):

в случае потери (недостачи) вещей - в размере их стоимости;

в случае повреждения вещей - в размере суммы, на которую снизилась их стоимость.

Что же делать, если, осуществив покупки, вы не нашли в камере хранения своих вещей?

Вызывайте представителей администрации и охрану магазина. Если договориться о добровольной компенсации стоимости исчезнувших вещей не удастся, тогда необходимо:

Вызвать полицию и требовать составления протокола по исчезновению вещей; Требовать изъятие видеозаписей из камер наблюдения магазина; Фиксировать все, что происходит, на камеру своего телефона; Взять контактные данные покупателей, которые стали свидетелями события.

Если магазин не признает свою вину, вы можете обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении не только прямого материального ущерба (стоимости исчезнувших вещей), но еще и морального вреда, который был вам нанесен в результате бездеятельности администрации магазина.

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