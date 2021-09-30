В Киеве на мосту Метро частично ограничат движение из-за ремонтных работ. Ограничения будут действовать с 21:00 1 октября до 17:00 4 октября.

Об этом сообщает в Фейсбуке коммунальная корпорация "Киевавтодор".

По словам пресс-службы корпорации, на состояние старых деформационных швов на мосту Метро через Днепр поступают жалобы от водителей. В рамках эксплуатационного содержания сооружения работники КП "Киевавтодоргород" отремонтируют деформационные швы.

Работы в направлении левого берега начнутся в ночь на субботу 2 октября. Основную часть работ коммунальщики планируют выполнить на выходных и в ночное время, чтобы не мешать водителям и меньше влиять на трафик.

Во время работ движение будет частично ограничено.

Дорожники извинились за неудобства.

Весной "Страна" сообщала о планах коммунальщиков впервые с 1960-х провести капитальный ремонт моста Метро за 60 миллионов евро кредита, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития.

Мы также писали, что в Украине насчитали почти 700 мостов, которые требуют ремонта. Почти четверть из них находятся в аварийном состоянии.