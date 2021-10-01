В пятницу, 1 октября, число жертв коронавируса в Украине снова резко возросло. Общее число зараженных с начала эпидемии увеличилось еще на 12 034 человека.

Напомним, что вчера, 30 сентября в стране официально было выявлено 11 757 новых случаев заражения. Умерли за минувшие сутки 172 человека (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 56 446).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 3 264 человека (с начала эпидемии 2 258 455 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 1 059 детей и 248 медиков.

А по данным университета имени Хопкинса на утро пятницы на Земле уже 233 714 841 зараженных с начала пандемии.

В регионах Украины же ситуация по данным на 08.10 31 октября такова: Харьковская область (1 225 новых случаев), Львовская область (794), Запорожская область (770), Донецкая область (745) и Днепропетровская область (725).

Ранее мы сообщали, что Украина вошла в топ-3 стран мира по смертности и новым случаям коронавируса.

Также "Страна" рассказывала, что отказавшихся от обязательной вакцинации украинцев будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.