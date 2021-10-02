Забронированные в самолете "Киев - Тбилиси" места экс-президента Грузии и главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили и его мамы остались пустыми.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Самолет в субботу, 2 октября, вылетел из аэропорта "Борисполь" в Тбилиси. На борту было занято большинство мест, но было и несколько свободных. В том числе те, которые Саакашвили бронировал для себя и на имя своей матери.

"Должен был лететь с нами. Но он уже в Грузии", - сказала стюардесса журналисту.

Однако представители компании "Международные авиалинии Украины", сославшись на правила конфиденциальности, не стали рассказывать, отменил ли Саакашвили свою бронь.

Напомним, в конце сентября Саакашвили заявил о своем намерении лететь в Грузию и показал авиабилет Киев-Тбилиси на 2 октября. Однако экс-президент вернулся на родину днем ранее - 1 октября, в тот же день его задержали. В Грузии он заочно осужден на шесть лет тюремного заключения.

Также "Страна" подробно разбиралась, зачем Саакашвили вернулся в Грузию, где его гарантированно ждала тюрьма.