Второй тур выборов мэров пройдет в пяти крупных грузинских городах – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Согласно подсчету голосов ЦИК, в указанных населенных пунктах никто из кандидатов не смог преодолеть 50-процентный барьер.

Тбилиси

Соперничать будут действующий мэр от партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Каха Каладзе и представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Батуми

Во втором туре будут участвовать Георгий Киртадзе от "Национального движения" и Арчил Чиковани от "Грузинской мечты".

Кутаиси

Участвовать в мэрской гонке будут Хатия Деканоидзе от "Национального движения" и Иосиф Хахалеишвили.

Поти

Во второй тур прошли кандидат от действующей власти Бека Вачарадзе и экс-мэр Тбилиси Гиги Улугава.

Рустави

Второй тур пройдет между Нино Лацабидзе от правящей партии и Давидом Киркитадзе от "Единого национального движения".

Напомним, на местных выборах в Грузии правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,56% голосов избирателей. А оппозиционное "Единое национальное движение" набирает 31,23% голосов.