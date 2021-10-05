Офис президента Украины не планирует награждать обладателя чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинца Александра Усика, который триумфально победил в бою с британцем Энтони Джошуа, государственной наградой.

Об этом со ссылкой на ответ ОП сообщают "Украинские новости" во вторник, 5 октября.

В документе указано, что в Департамент по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса Президента Украины наградные материалы, чтобы отметить Усика государственной наградой не поступали.

Напомним, исторический боксерский поединок - за звание чемпиона мира в супертяжелом весе состоялся 26 сентября в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Усик одержал безоговорочную победу в 12 раундах и все три судьи отдали ему победу.

При этом далеко не все в Украине порадовались победе боксера. Националисты, которые не согласны с его политическими взглядами, болели за британца. А украинские телеканалы эпохальный бой не транслировали. "Страна" ранее подробно рассказывала, как Усик победил Джошуа и что об этом говорят в Украине.

Недавно стало известно, что Усик проведет бой-реванш с Энтони Джошуа в феврале или марте следующего года.