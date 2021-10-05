Командующий ООС Александр Павлюк официально заявил, что военные на Донбассе могут открывать огонь без согласования с Киевом, что противоречит подписанному в прошлом году перемирию.

Такое заявление Павлюк сделал во время встречи с делегацией государственных должностных лиц Эстонской Республики на Донбассе.

"Четко прослеживаются попытки противника провокациями заставить нас стрелять в ответ. У нас нет запрета на открытие огня. Каждый командир на месте принимает решение, чтобы уберечь личный состав", - сказал он.

Отметим, это не первое такое заявление. В конце сентября главком ВСУ Валерий Залужный сделал заявление о фактическом выходе Украины из заключённого в июле 2020 года перемирия на Донбассе. В интервью "Радио Свобода" он заявил, что украинским солдатам на Донбассе разрешается открывать огонь без предупреждения высокого начальства. На вопрос журналиста, есть ли запрет из Киева стрелять в ответ, главком ответил отрицательно.

К каким последствиям подобные заявления могут привести - мы подробно разбирали в нашей статье.