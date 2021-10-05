Более одного килограмма ртути обнаружили прохожие на улице Соборности в Кривом Роге. Опасное вещество было разлито на участке около квадратного метра. Об этом сообщается на сайте ГСЧС в Днепропетровской области.

"5 октября в 10:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение от прохожего гражданина о том, что на улице Соборности Металлургического района города Кривой Рог обнаружена ртуть", - говорится в сообщении.

После обследования участка спасателями обнаружено всего 1100 граммов ртути.

"В средствах защиты органов дыхания ртуть собрана в герметичную емкость и проведена демеркуризация с загрязненной поверхности мест разлива ртути с помощью мыльно-содового раствора", - добавили в ГСЧС.

К работам были привлечены пять спасателей и две единицы техники.

Ранее "Страна" писала о том, что причиной гибели уток и рыбы в Голосеевском парке Киева стало высокое содержание в воде ртути.

Также мы сообщали, что в Киевской области задержали мужчину с 30 кг ртути. Ее везли на "черный рынок".