Из зооуголка тернопольского парка "Топильче", у обитателей которого обнаружили сибирскую язву, сбежала пара буйволов. Животные резво бегали по парку, а затем вышли на проезжую часть улицы Русской.

Об этом сообщает издание Zaxid.Net.

Беглецов сняли на видео случайные прохожие.

Между тем в управлении парков Тернопольского городского совета журналистам рассказали, что буйволы - бык и корова - сбежали поздно вечером 3 октября.

"Эта пара буйволов находится на территории, огражденной тремя уровнями забора. Первый - самый прочный, и они просто в том месте, где расположена калитка, ее отодвинули. Другой забор из простой обычной металлической сетки. Буйволы ее согнули и переступили через нее. А третью ограду из металлических секций провалили своей массой. Эти животные весят по 300 килограммов каждое, если не больше. Но мы быстро их поймали и загнали обратно в зооуголок. Теперь проводим ремонт ограждения", - сказал заместитель директора управления парков Николай Ткач.

Чиновник также заверил, что буйволам ничего не угрожает, и во время ночной прогулки они ничего не повредили, кроме ограждения.

Также позже стало известно, что вместе с буйволами на волю вырвался пони.

Из украинских зоопарков регулярно сбегают животные. Так, год назад в Одессе дал деру конь по кличке Боня.

А в 2019 году из экопарка под Харьковом совершила побег зебра.