На траурных мероприятиях в Киеве, посвященных к 80-летию массовых казней в Бабьем Яру, вслед за Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхакгом Герцогом выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он начал свою речь со стихотворения советского поэта Евгения Евтушенко "Бабий Яр" в переводе на немецкий.

Вот отрывок, который зачитал президент Германии:

"Над Бабьим Яром шелест диких трав.

Деревья смотрят грозно,

по-судейски.

Все молча здесь кричит,

и, шапку сняв,

я чувствую,

как медленно седею.

И сам я,

как сплошной беззвучный крик,

над тысячами тысяч погребенных.

Я -

каждый здесь расстрелянный старик.

Я -

каждый здесь расстрелянный ребенок.

Ничто во мне

про это не забудет!"

Дальше высокий гость заявил, что Евтушенко и композитор Дмитрий Шостакович "открыли путь к воспоминаниям" о трагедии в Киеве.

Штайнмайер напомнил, что Холокост проходил не только в Киеве, он начался с первого дня немецкого похода на восток. Он также рассказал, что уже побывал на местах массовых казней в Корюковке Черниговской области, где уничтожение мирных жителей устроили эсэсовцы.

Президент ФРГ сказал, что народы Украины и Германии нуждаются в примирении. Но, по его словам, примирения нельзя требовать - "его можно только дарить".

Штайнмайер также констатировал, что в Германии сейчас поднимает голову антисемитизм. И поэтому "борьба продолжается". Также он заявил, что немцы склоняют голову перед жертвами трагедии в Бабьем Яру.

Ранее "Страна" приводила основные тезисы речи Зеленского на той же церемонии.

Мы также рассказывали, о чем на ней говорил президент Израиля Герцог.