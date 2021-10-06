В Бабьем Яру президент Германии Штайнмайер прочитал стих Евтушенко на немецком языке
На траурных мероприятиях в Киеве, посвященных к 80-летию массовых казней в Бабьем Яру, вслед за Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхакгом Герцогом выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Он начал свою речь со стихотворения советского поэта Евгения Евтушенко "Бабий Яр" в переводе на немецкий.
Вот отрывок, который зачитал президент Германии:
"Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,
по-судейски.
Все молча здесь кричит,
и, шапку сняв,
я чувствую,
как медленно седею.
И сам я,
как сплошной беззвучный крик,
над тысячами тысяч погребенных.
Я -
каждый здесь расстрелянный старик.
Я -
каждый здесь расстрелянный ребенок.
Ничто во мне
про это не забудет!"
Дальше высокий гость заявил, что Евтушенко и композитор Дмитрий Шостакович "открыли путь к воспоминаниям" о трагедии в Киеве.
Штайнмайер напомнил, что Холокост проходил не только в Киеве, он начался с первого дня немецкого похода на восток. Он также рассказал, что уже побывал на местах массовых казней в Корюковке Черниговской области, где уничтожение мирных жителей устроили эсэсовцы.
Президент ФРГ сказал, что народы Украины и Германии нуждаются в примирении. Но, по его словам, примирения нельзя требовать - "его можно только дарить".
Штайнмайер также констатировал, что в Германии сейчас поднимает голову антисемитизм. И поэтому "борьба продолжается". Также он заявил, что немцы склоняют голову перед жертвами трагедии в Бабьем Яру.
Ранее "Страна" приводила основные тезисы речи Зеленского на той же церемонии.
Мы также рассказывали, о чем на ней говорил президент Израиля Герцог.