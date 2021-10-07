Власти немецкого Потсдама сделали очень открытие: почетное гражданство, присвоенное нацистскому министру пропаганды и народного просвещения и третьему человеку в Третьем Рейхе Йозефу Геббельсу в 1938 году, так и не отменили.

Об этом передает агентство DPA.

Открытие сделали сотрудники, летом исследовавшие полный список почетных граждан города.

1 апреля 1938 года высокопоставленному нацисту присвоили звание почетного гражданина городка Бабельсбер, а через год Бабельсберг был включен в состав Потсдама, столицы земли Бранденбург.

Хотя почетное гражданство официально прекращается с момента смерти лица, в случае с Геббельсом этого не произошло. При этом 1 мая 1945 года признали утратившим силу внесение в список почетных граждан Адольфа Гитлера и его министра внутренних дел Вильгельма Фрика.

На сайте с перечнем почетных граждан Потсдама, удостоившихся этого звания с ХІХ века, говорится, что Геббельсу его не отменили посмертно предположительно из-за незнания о присвоении.

Агентство предполагает, что ошибку официально исправят.

Ранее "Страна" упоминала, что почетным гражданином Калуша Ивано-Франковской области является член ОУН-УПА Степан Петраш.

Также мы писали, что секретарша Геббельса Брунгильда Помзель рассказала о работе в сердце нацистской пропаганды.