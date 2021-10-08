Юной спортсменке из села Поддубцы на Волыни местные власти отказали в материальной помощи для участия в соревнованиях по ММА, потому что ее отец не пришел перетягивать канат на празднике общины в начале лета.

Об этом говорится в выписке из решения исполнительного комитета Подгайцевской территориальной общины от 25 июня. После того, как исполком заслушал информацию старосты сел Поддубцы и Проминь Александра Романюка об отказе собственника клуба смешанных единоборств Сергея Ковирнова "принять участие в спортивном празднике общины, который состоялось в июне этого года для престижа общины и представления на областном этапе соревнований", члены исполкома отказались поддерживать спортсменку из общины.

12-летняя Полина Ковирнова, которую тренирует отец, представляла Украину на соревнования по ММА в Болгарии и привезла оттуда призовые места. Правда поехала она на международный турнир уже без поддержки местных чиновников.

Девочка - победительница многих соревнований, чемпионка мира по четырем видам единоборств. Имеет много наград с европейских и украинских соревнований.

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ выпустил памятную монету "Иван Поддубный" ко дню рождения знаменитого спортсмена.

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