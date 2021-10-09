Количество жертв в результате обвала жилого дома в центре Батуми возросло до восьми. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

Спасатели достали из-под груды обломков тело женщины и ее несовершеннолетнего ребенка. Еще один пострадавший, 37-летний мужчина, сейчас находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Спасательные работы продолжаются, поскольку под обвалами может быть еще один человек.

Власти уже объявили 11 октября днем национального траура в память о жертвах обвала.

Напомним, один из подъездов пятиэтажки в Батуми обвалился в полдень 8 октября. Всего в доме было 15 квартир. В связи с инцидентом задержаны три человека - владелец квартиры и двое рабочих, которые во время работ, предположительно, повредили несущую стену корпуса.

Также "Страна" писала, что на месте инцидента уже побывал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он заверил журналистов, что спасатели сделают все возможное, чтобы разобрать завалы и вызволить из-под них находящихся там людей.