Сегодня, 9 октября, в Подмосковье пассажирский теплоход "Константин Коротков" создал пробку на канале имени Москвы. Однако, спустя некоторое время водный транспорт отбуксировали.

Об этом сообщает "Москва 24".

Как передает издание, судно длиной 125 метров врезалось в берег. "Константин Коротков" совершил навал на правый берег канала после расхождения с теплоходом "Тольятти".

Инцидент произошел на 122 километре канала.

Позже к месту происшествия для снятия теплохода с мели подошли БТП-622 и баржа 7671. Впрочем, "Константин Коротков" снялся самостоятельно. Тогда теплоход отбуксировали в Татищевское уширение, где он находится сейчас.

В пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы" добавили, что владельцем судна является компания "ВодоходЪ". Находившиеся на борту в момент столкновения 80 пассажиров и члены экипажа не пострадали. Расследование транспортного происшествия ведут специалисты Ространснадзора.

Ранее мы сообщали о том, что в Аденском заливе сломалось оборудование на судне, на борту которого находились 11 моряков, 10 из них - украинцы. Известно о смерти одного из членов экипажа.

Кроме этого, весной судно Украинского Дунайского пароходства (УПД) врезалось в опору моста, который проходит через реку Дунай в венгерском городе Бая.