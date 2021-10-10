Понедельник, 11 октября, в Татарстане объявили днем траура из-за крушения самолета, в результате которого погибли два десятка парашютистов.

Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости".

При крушении у города Мензелинск легкомоторного самолета L-410 погибли 16 человек. Спасатели уже извлекли их тела из-под обломков. Шестеро выживших увезли в больницу.

Также СМИ сообщают о первых версиях возможных причин крушения самолета, принадлежащего мензелинскому аэроклубу. Это отказ левого двигателя (он нем пилоты сообщили накануне падения), ошибка экипажа и перегруз. Самолет был рассчитан на 19 пассажиров, но включая двух пилотов на борту находились 23 человека.

"На борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Это могло привести к перегрузу, что и стало причиной падения", сказал анонимный источник журналистм.

К выяснению причин падения самолета подключились следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"Совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельств и причины происшествия", - сказано на сайте ведомства.

Напомним, в Татарстане, около базы РЭС в городе Мензелинск, рухнул легкомоторный самолет 1987 года выпуска. При крушении погибли парашютисты и два пожилых пилота: 61-летний Александр Зыков и 60-летний Михаил Беляев.

Ранее "Страна" писала, что в сентябре в Иркутской области совершил жесткую посадку пассажирский самолет L-410, на борту которого были полтора десятка человек. Часть людей оказались зажаты в салоне самолета.