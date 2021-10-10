Первый электромобиль Tesla европейской сборки выйдет с конвейера уже в ноябре 2021 года. Но для того, чтобы наладить массовое производство автомобилей на заводе в Берлине, потребуется гораздо больше времени.

Об этом сообщил основатель Tesla Илон Маск в комментарии Reuters.



По словам Маска, он надеется в ближайшие недели получить зеленый свет, чтобы начать производство на заводе в Берлине. Миллиардер ожидает, что окончательное решение будет во второй половине октября.

"Начать производство - это хорошо, но объемное производство - это сложная часть… Для достижения массового производства потребуется больше времени, чем для строительства завода. Объемы производства ежедневно будут составлять 5-10 тысяч автомобилей. До конца следующего года здесь будут производить также аккумуляторные батареи", - сказал Маск.

Решение о возможности серийного производства автомобилей компании Маска зависит от министерства охраны природы Германии. Ведомство примет его после 14 октября. Министерство экономики в правительстве земли Бранденбург оценило шансы на утверждение начала работы завода в 95%.

Как сообщала "Страна", американский производитель электромобилей Tesla переводит штаб-квартиру из Калифорнии в Техас. Офис компании переедет в Остин. Маск не объяснил причины этого решения, однако в прошлом он выражал недовольство закрытиями своих заводов в Калифорнии из-за коронавирусных ограничений и угрожал передислокацией штаб-квартиры.

Напомним, Tesla закончила квартал с рекордной прибылью, несмотря на потери от обвала биткоинов.



















