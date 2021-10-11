В шестом эфире "Танцев со звёздами" в самом начали заявили, что на этот раз впервые проект покинут сразу две пары. Однако в итоге все обернулось иначе.

Шестой эфир каждый участник шоу, которых осталось 10, посвятил своему кумиру или близкому человеку, который важен для него.

Большинство участников вышли на паркет с признанием в любви своим матерям. Неожиданно на паркет вместе с олимпийской призеркой Ольгой Харлан вышла ее сестра, тоже фехтовальщица, с которой они долго не виделись. Певец Melovin посвятил танец матери. А певица Евгения Власова исполнила вальс под хит Селион Дион - своего кумира среди артистов.

Номер в жанре фристайл для комедийного актёра Константина Войтенко номер поставил известный хореограф, сын покойного судьи шоу "Танцы со звёздами" Григория Чапкиса - Грег.

Судьи шоу, где приглашённым членом жюри стала солистка группы The Hardkiss Юлия Санина (участница прошлого сезона "Танцев"), высоко оценили выступления Константина Войтенко, Melovin, актёра Артура Логая, который удивил зрителей акробатическими трюками. Традиционно высокие баллы получили артисты Лила Ли и Дмитрий Каднай.

Но в зону риска по итогам зрительского голосования попали три пары: Лида Ли, Ольга Харлан и Александра Зарицкая (солистка группы KAZKA).

Проект абсолютно неожиданно покинула певица Лида Ли, которая, как выяснилось, набрала меньше всего голосов в сумме от зрителей и жюри шоу. До этого она считалась фавориткой и одной из главных претендентов на победу в проекте "Танцы со звёздами".

Вторую пару, которая выбывает, должны были выбрать судьи. Но голоса членов жюри разделились поровну. После шокового вылета из проекта Лиды Ли судьи, посовещавшись, решили оставить в шоу обеих участниц - и Ольгу Харлан, и Александру Зарицкую.

"Не знаю, что нам скажут на это продюсеры. Но мы посовещались и решили, что хватит нам на сегодня потрясений", - прокомментировал решение жюри его глава, танцор Влад Яма.

Ранее на шоу "Танцы со звездами" "оживили" легендарного хореографа Григория Чапкиса.

Также мы писали о том, что четвёртый эфир шоу прошёл под ритм "ча-ча-ча". В эфире "1+1" была ночь латины. Все участники танцевали латино-американскую программу бальных танцев.