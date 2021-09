Четвёртый эфир танцевального шоу "Танцы со звёздами" прошёл под ритм "ча-ча-ча". Сегодня в эфире "1+1" была ночь латины. Все участники танцевали латино-американскую программу бальных танцев.

Актёр Артур Логай удивлял зрителей и судей параллельным шпагатом в прыжке во время ча-ча-ча.

Его коллега по цеху, Константин Войтенко, поразил раскрепощенностью в ча-ча-ча под "Sexy and I know it" в красных шортах.

Певица Lida Lee исполнила зажигательную сальсу под песню Tworchi "Іди сюда".

Певица Евгения Власова танцевала ламбаду.

Джамала ради танца перекрасилась из брюнетки в блондинку.

Плюс-сайз солистка группы KAZKA Александра Зарицкая перед выходом на сцену попросила не смотреть ее выступление папу, маму и бабушку. А также неожиданно призналась, что у неё есть пирсинг на груди. На сцене девушка появилась в полупрозрачном облегающем наряде и под конец поцеловалась с партнером.

Первобытную самбу с элементами боевого искусства капоэйра исполнил Олимпийский призёр по карате Стас Горуна, на фоне звучал хит Виктора Павлика "Шикидим". Этот танец они посвятили вчерашней триумфальной победе украинского боксера Александра Усика.

Один из конкурсантов, солист "Тартак" Олег "Фагот" Михайлюта, мог вообще сегодня не выйти на паркет. За несколько минут до выступления певцу стало плохо - поднялось давление, врач скорой помощи заявил, что не рекомендует "Фаготу" сегодня танцевать. Однако артист все же выступил с пасадоблем.

Приглашённой звездой в жюри на этот раз оказалась победительница прошлого сезона "Танцев со звёздами", певица Санта Димопулос. Она по традиции выступления всех пар оценивала по-максимуму: в 10 баллов. А в начале эфира станцевала в паре с другим судьей шоу Максом Чмерковским.

Также на шоу выступил украинский артист Артём Пивоваров.

Лидером турнирной таблицы по мнению жюри стали Ольга Харлан, олимпийская чемпионка по фехтованию, и певица Lida Lee.

На последнем месте уже традиционно оказался Melovin. Однако в предыдущие разы его от вылета спасали голоса телезрителей.

В четвёртом эфире шоу "Танцы со звёздами" мнения судей шоу и телезрителей сошлись насчёт лидеров проекта, а вот в видении кандидатуры звёзды, которая в итоге покинула проект, зрители и жюри разошлись.

Отметим, что каждый танец знаменитостей на паркете оценивает профессиональное жюри: Влад Яма, Максим Чмерковский и Катерина Кухар. В этом эфире приглашённым звёздным судьей стала певица Санта Димопулос, которая выигрывала прошлый сезон "Танцев".

В ходе выступлений участников за понравившуюся пару также могут проголосовать зрители.

По правилам проекта, покидает шоу та пара, которая набрала меньше всего баллов совокупно от жюри и зрителей.

Пока длилось голосование зрителей, Джамала держалась в аутсайдерах турнирной таблицы.

Тем временем, олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан и певица Лида Ли занимали первое место по итогам баллов от профессионального жюри. На последнем месте был певец Меловин.

Лидеры судейских симпатий совпали с выбором телезрителей - в следующий этап шоу прошли Лида Ли и Ольга Харлан. Джамале тоже удалось избежать зоны риска - телезрители поддержали артистку в последний момент.

В номинации на вылет на этот раз оказались солист группы "Тартак" Фагот и актёр Алексей Суровцев, которого судьи также не наградили высокими баллами.

Но в итоге за Фагота проголосовало больше поклонников, чем за Суровцева. Актёр покинул проект.

Ранее мы писали о том, что 19 сентября на канале "1+1" вышел третий эфир шоу "Танцы со звёздами". Он был тематическим: участники посвящали танцевальные номера году, который изменил их жизнь.

Также на шоу "Танцы со звездами" "оживили" легендарного хореографа Григория Чапкиса.