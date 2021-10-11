Обуховский суд Киева рассматривает дело о краже двух миллионов долларов из дома бывшего главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Рыбака и его жены. Инцидент произошел в Козине. Супруги заявили гражданские иски на сумму 55 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на материалы суда, который начался в конце июня 2021 года.

По версии потерпевшего Александра Рыбака, который является сыном экс-спикера Рады Владимира Рыбака, в 2014 году в связи с нестабильной ситуацией в Украине он снял с личного счета в "Укргазбанке" 1 500 000 долларов, которые получил от продажи недвижимости, часть денег потратил, а остальные 900 тысяч долларов решил хранить в потолке хозяйственного здания - между баней и комнатой отдыха.

Хозяин дома пригласил рабочих под видом исправления дефектов в потолке и во время обеда мастеров Рыбак якобы сумел незаметно положить в пространство в потолке 900 тысяч долларов, которые были спрятаны в мусорные пакеты. Еще 1 100 000 долларов ту да же положила его жена - Ирина Фриденталь, которая является дочерью влиятельного бизнесмена донецкого происхождения Михаила Фриденталя и сестрой жены экс-нардепа Александра Шепелева.

После обеда потолок зашили гипсокартоном и на следующий день покрасили.

В период 1-10 июля 2014-го Рыбак с семьей поехал на отдых за пределы Киевской области, а хозяйство контролировал домоправитель, который располагал ключами от всех зданий и комнат. После возвращения хозяина домоправитель перестал выходить на работу, объясняя, что находится в состоянии "запоя".

После увольнения бывший домоправитель, который ранее жаловался на нехватку средств, внезапно отправился отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты, а затем и вовсе начал много путешествовать за границей, купил новое авто Volkswagen, но при этом нигде официально не работал.

Хозяин дома Александр Рыбак не интересовался своим тайником до середины октября 2016 года, пока не решил забрать оттуда деньги. Вызванные им рабочие разобрали потолок, но денег там уже не было.

В поместье вызвали две группы экспертов, которые установили, что целостность потолка была нарушена примерно в 2014 году - якобы потолок кто-то полностью разобрал, а затем опять собрал. Эксперты утверждают, что об этом свидетельствует другая краска и другие профили, на которых крепится гипсокартон. Для выполнения таких работ, по оценкам экспертов, требовалось как минимум два дня.

В ноябре 2018 во время допроса охранник дома признался, что домоправитель вступил с ним в сговор и попросил открыть дом и не препятствовать ему в реализации преступного умысла. Пока тот внутри дома добирался до денег, охранник во дворе обеспечивал, чтобы никто не увидел, что происходит в доме. Позже домоправитель привез ему полмиллиона долларов за молчание.

Охранник остался работать в доме, но при этом начал тратить полученные деньги. Он купил квартиру в Обухове и земельный участок в Грузии, а также автомобиль и подарки своим родственникам. 235 000 долларов он спрятал в двух местах - в смотровой яме гаража и на чердаке дома своей матери. Затем он отдал эти деньги следователям.

По словам адвоката подозреваемых, в уголовном производстве нет ни одного доказательства, что потерпевший или его жена владели такой суммой средств.

Известно, что Александр Рыбак, уроженец Донецка, с марта 2010 года по январь 2011 года был первым заместителем начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции, а с 28 декабря 2010-го по 19 февраля 2014 года занимал должность главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

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