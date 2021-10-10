Трое административно-технических сотрудников американского посольства украли рюкзак у отдыхавшего в кафе на улице Сретенка детского психолога Дмитрия Корнилова. По данным столичной полиции, подозреваемые - военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла вероятную судьбу подозреваемых в краже рюкзака сотрудников посольства США.

В эфире шоу "СоловьевLive" Захарова заявила, что американские дипломаты, видимо, покинут Россию. Она напомнила, что американской стороне было предложено либо снять иммунитет с дипломатов, либо им будет предписано немедленно покинуть территорию России. Захарова считает, что США воспользовались вторым вариантом.

В той же беседе официальный представитель МИД России рассказала, что подозреваемые сотрудники посольства США пока не вернули украденный рюкзак его владельцу.

Потерпевший, детский психолог Дмитрий Корнилов, рассказал, что в рюкзаке были, кроме денежной наличности, компьютерная мышь, спортивная форма и паспорт. Мужчина также отметил, что оставил рюкзак под барной стойкой и периодически контролировал его.

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала кражу рюкзака. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что морские пехотинцы из посольства США украли в московском кафе рюкзак у детского психолога.

Также мы информировали, что парень сделал фото с паспортом при покупке телефона, а затем украл его и сбежал. Патрульные задержали мужчину. Свою причастность к происшествию он сначала отрицал, а потом признался, что рюкзак с телефоном, в который он уже успел вставить свою карточку, находится в квартире.