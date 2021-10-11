Украина стоит на пороге коллапса на топливном рынке из-за двух критических ошибок в техническом регламенте для светлых нефтепродуктов. Уже с субботы, 16 октября, может остаться без дизтоплива.

Об этом заявила Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ), которая призывает премьер-министра Дениса Шмыгаля и Министерство энергетики исправить эти неточности. Заявление опубликовано на сайте ассоциации.

"Чтобы избежать коллапса на топливном рынке и острого дефицита дизельного топлива для потребителей всех категорий, Нефтегазовая ассоциация обратилась к премьер-министру с просьбой немедленно исправить 2 критические ошибки, допущенные при внесении изменений в техрегламент для светлых нефтепродуктов", - говорится в нем.

По данным НАУ, 23 сентября 2020 года Кабмином принято постановление №967 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 1 августа 2013 года № 927".

"Данным постановлением в результате, вероятно, технической ошибки в тексте технического регламента о требованиях к автомобильному бензину, дизельному, судовому и котельному топливу были допущены две критические ошибки, которые могут спровоцировать коллапс на топливном рынке и создать острый дефицит горючего для Вооруженных сил, Госрезерва и других потребителей дизельного топлива", - заявляет ассоциация.

Сообщается, что в техрегламенте был удален один из важнейших показателей дизельного топлива, а именно, "предельная температура фильтруемости" для зимнего и арктического дизтоплива. А отсутствие в техрегламенте этого показателя сделает невозможным проведение оценки соответствия такого горючего требованиям техрегламента и оформления паспортов качества при выпуске на рынок и введении в оборот такого дизтоплива.

Таким образом, с 16 октября 2021 года импортеры и отечественные производители не смогут продавать зимнее дизтопливо, а продажа летнего дизтоплива с 16 октября будет запрещена в связи с окончанием летнего периода (с 16 апреля по 15 октября).

Также, согласно сообщению, при внесении изменений в этот техрегламент была введена новая классификация бензина без содержания биоэтанола - Е0.

"При этом, кроме описания такого бензина, необходимо было также прописать порядок его маркировки, чего не было сделано. В результате бензин Е0 как бы существует (есть его описание, требования к физико-химическим показателям и др.), а как он должен быть маркирован в паспортах качества, в техрегламенте не указано", - говорится в сообщении.

При этом прекратить поставки и продажу безбиоэтанольного бензина невозможно, так как это создаст его острый дефицит для всех потребителей, в результате чего больше всего могут пострадать Вооруженные силы и Государственное агентство резерва, так как для долгосрочного хранения необходимо покупать исключительно чистый (безбиоэтанольний) бензин.

"С целью недопущения острого дефицита дизтоплива и бензина в стране, Нефтегазовая ассоциация призывает премьер-министра Дениса Шмыгаля и Министерство энергетики Украины до 15 октября 2021 года принять постановление, которое исправит ошибки в техрегламенте для светлых нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

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