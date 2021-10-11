В понедельник, 11 октября, в Харькове в возрасте 49 лет умер вокалист украинской рок-группы "Мертвий півень" Мисько Барбара (настоящее имя - Михаил Ярославович Барбара). Одной из возможных причин называют остановку сердца.

О смерти артиста сообщила его жена - Светлана Олешко.

Мисько Барбара - соучредитель группы "Мертвий півень", которая образовалась во Львове в 1989 году. Одной из самых узнаваемых черт группы стали песни на стихи известных украинских поэтов. За 30 лет существования группы через него прошло около 20 музыкантов.

Мисько Барбара также параллельно играл в харьковском театре "Арабески".

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