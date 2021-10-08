В 47 лет умер пионер украинского интернет-предпринимательства Алексей Мась
На 48-м году жизни скончался известнейший украинский интернетчик, автор iForum, CraftNetworks и Infostore, консультант стартапов Алексей Мась.
Об этом в своем Фейсбуке 8 октября написал его брат Виктор.
"Ты ушёл из жизни слишком рано... Ты умел вдохновить и собрать единомышленников для создания чего-то инновационного и нового. Болезнь не дала завершить тебе начатое..." - сказано в записи Виктора.
По словам сына Алексея Михаила, что его отец болел последние два месяца и отменил все онлайн-встречи.
Мась стал одним из первых успешных интернет-предпринимателей Украины. Он был создателем почтового сервиса Mail.ua, который затем купил Mail.ru. Также Алексей выступил сооснователем Украинской банерной сети, придумал Украинский форум интернет-деятелей iForum и запустил Infostore.org - самый популярный файлообменник в Украине (ресурс закрыли в 2008 году).
Алексей также работал руководителем инновационной лаборатории компании "Киевстар", а в 2019 году запустил проект "крафотовые соцсети".
Знакомые Мася в Фейсбуке пишут, что семья интернетчика сейчас в сложной ситуации и нуждается в финансовой помощи.
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