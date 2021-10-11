Синоптики обещают дожди в западных и южных регионах Украины. Карта погоды по областям
Во вторник, 12 октября, в Украине ожидается прохладная и сухая погода с переменной облачностью. В западных регионах страны синоптики прогнозируют осадки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в понедельник, 11 октября.
В западной части страны столбики термометров днем покажут +10...+13 градусов, ночью ожидается +2...+7 градусов. Синоптики предсказывают дождь.
В восточной части Украины переменная облачность, днем +!2...+16 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +4...+6 градусов.
В северной части страны и в Киеве днем ожидается +10...+14 градусов, ночью +2...+4 градуса. Осадков не ожидается.
Теплее всего будет в южной части страны. Днем столбики термометров поднимутся до +13...+19 градусов, ночью будет прохладно, +5...+8 градусов. Местами возможны кратковременные дожди.
Карта прогноза погоды в Украине. Источник: Укргидрометцентр
Ранее "Страна" сообщала, что, по данным Укргидрометцентра, среднемесячная температура октября ожидается в пределах 7-12°, в Карпатах 6-7°. При этом похолодание может наступить уже совсем скоро.
Также мы информировали, что прошедший сентябрь был одним из самых холодных за последние годы. Средняя температура этого месяца в Киеве была ниже климатической нормы последних тридцати лет.