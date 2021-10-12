Апелляционный суд удовлетворил жалобу САП. Фото: Pixabay

В понедельник, 11 октября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение об отстранении подозреваемого во взяточничестве члена Комиссии по регулированию азартных игр Евгения Гетьмана. 

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

Таким образом апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора САП. Гетьман будет отстранен от занимаемой должности на время проведения досудебного расследования. 

Суд отстранил Евгения Гетьмана. Скриншот сообщения САП

Напомним, "Страна" писала о том, что Евгения Гетьмана поймали на взятке в  90 тысяч долларов 20 августа. По версии правоохранителей, за эти деньги он обещал оказать содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса. 

Позже ВАКС определил для Гетьмана меру пресечения, его решили отправить в СИЗО с возможностью внесения залога. 26 августа подозреваемый член Комиссии по азартным играм Евгений Гетьман вышел из СИЗО под залог в 5 миллионов гривен.

"Страна" подробно рассказывала о том, что известно о деле Евгения Гетьмана, которого поймали на игорных взятках.

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