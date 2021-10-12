В понедельник, 11 октября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение об отстранении подозреваемого во взяточничестве члена Комиссии по регулированию азартных игр Евгения Гетьмана.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Таким образом апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора САП. Гетьман будет отстранен от занимаемой должности на время проведения досудебного расследования.

Напомним, "Страна" писала о том, что Евгения Гетьмана поймали на взятке в 90 тысяч долларов 20 августа. По версии правоохранителей, за эти деньги он обещал оказать содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

Позже ВАКС определил для Гетьмана меру пресечения, его решили отправить в СИЗО с возможностью внесения залога. 26 августа подозреваемый член Комиссии по азартным играм Евгений Гетьман вышел из СИЗО под залог в 5 миллионов гривен.

"Страна" подробно рассказывала о том, что известно о деле Евгения Гетьмана, которого поймали на игорных взятках.