В Раде предлагают ввести в Украине почетное звание "Отец - герой"

Народные депутаты Украины предлагают ввести почетное звание "Отец-герой" (т.е. аналог "Матери-героини" - звания, присваиваемое президентом Украины женщинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пятерых и более детей).

Об этом говорится в законопроекте №6162 от 11 октября, подготовленном группой из 43 депутатов, как передает Телеграм-канал "Политика Страны".

Среди инициаторов законопроекта - лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко, председатель профильного Комитета парламента по данному законопроекту Андрей Клочко и много других.

Отметим, что данная идея не новая. С такой инициативой в 2013 году выступал внефракционный народный депутат Юрий Деревянко. Тогда он объяснял инициативу тем, что хотя Конституция и гарантирует равенство полов, у мужчины равного с женщиной знака отличия, в данном случае, нет.

Ранее мы рассказывали, что украинские отцы могут уходить в декрет. Ранее Кабмин утвердил порядок его предоставления. В частности, право на 14-деневный отпуск имеет мужчина, чья жена родила, отец ребенка, если он не состоит в браке с матерью ребенка, но проживает совместно.

Также сообщалось, что в Украине могут увеличить помощь при рождении первого ребенка до 50 тысяч гривен, а размер помощи за рождение третьего и каждого следующего малыша может увеличиться до 150 тысяч гривен.