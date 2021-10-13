Независимая группа профилактических служб США (USPSTF) опубликовала проект рекомендаций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты отказались от своей же рекомендации 2016 года использовать аспирин для первичной профилактики болезней сердца и сосудов, а также колоректального рака.

Отчет, основанный по результатах последних исследований, появился на сайте USPSTF 12 октября.

В документе утверждается, что применение аспирина в низких дозах людьми старше 60 лет не приносит пользы для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Аналогичные рекомендации даны и в отношении людей в возрасте 40-59 лет с высоким 10-летним риском развития болезней сердца и сосудов. Эта группа получает небольшую пользу от приема препарата, говорится в документе. Причем рекомендации не относятся к пациентам с имеющимися заболеваниями сердца и сосудов.

Исследования показывают, что после начала регулярного приема аспирина возникает повышенный риск кровотечения. При этом с возрастом увеличивается риск желудочно-кишечного кровотечения, внутричерепного кровоизлияния и геморрагического инсульта. Другие факторы риска включают принадлежность к мужскому полу, наличие диабета и язвенной болезни, заболеваний печени, артериальной гипертензии и курение.

Эксперты USPSTF также пришли к выводу о недостаточности доказательств снижения частоты и смертности от колоректального рака при приеме низких доз аспирина.

После утверждения новые рекомендации заменят документ 2016 года, в котором USPSTF рекомендовала аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и колоректального рака.

Первыми пересмотрели рекомендации о назначении аспирина в 2019 году американские ассоциации кардиологов ACC и AHA. Из-за риска кровотечений ассоциации перестали рекомендовать препарат для первичной профилактики. Однако в документе ACC/AHA прием препарата рекомендовался лицам с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, что не поддержали эксперты USPSTF.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые выяснили, чем опасен аспирин и как он влияет на раковые клетки.

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