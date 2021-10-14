"Страна" выяснила новые подробности о резонансном преступлении, случившемся 12 октября на территории Национального ботанического сада имени Гришко, что на улице Тимирязевской в Печерском районе столицы.

Жертвой этого преступления стала 52-летняя киевлянка Галина Владимировна, работающая няней. Когда она была на прогулке с ребенком в коляске, к ней сзади подбежал неизвестный крепыш в спортивном костюме с капюшоном на голове и ударил несколько раз по голове то-ли битой, то-ли палкой. От открытой черепно-мозговой травмы потерпевшую спасла шапка.

Задержать по горячим следам злоумышленника не удалось. Первоначально в полиции завели уголовное производство по ч.1 ст.125 УК Украины - Причинение легких телесных повреждений. Это даже не преступление, а криминальный проступок, карающийся крайне мягко - от штрафа 850 гривен до 1 года исправительных работ. В то же время дочь потерпевшей - журналист Ольга Корешкова обнародовала фото избитой мамы, которые косвенно подтверждают, что травмы могут быть намного серьезнее.

Наши источники в МВД утверждают, что по ч.1 ст.125 УК Украины квалифицировали дело предварительно, сейчас ждут результаты судебно-медицинской экспертизы и после этого квалификация дела может быть пересмотрена. Если окажется, что было сотрясение мозга и лечение заняло более 21 дня, то дело переквалифицируют на более тяжкую статью 122 УК Украины - Причинение телесных повреждений средней тяжести. Это уже преступление, а не проступок, и за его совершение грозит наказание до 3 лет лишения свободы.

По информации наших собеседников, пожелавших сохранить анонимность, сейчас на причастность к этому нападению проверяют людей, которые стоят на учете в психиатрическом диспансере или недавно им заменили принудительные меры медицинского характера с усиленных или строгих (когда они пребывали в больнице закрытого типа - Ред.) на амбулаторные.

По почерку этого преступления просматривается явно неадекватное поведение нападавшего, который начал бить женщину без всякой причины, что может указывать на наличие психического расстройства. Оперативники вспоминают, что в Деснянском районе, в прошлом году была целая серия беспочвенных подобных нападений на прохожих, которые, как выяснилось, совершил местный житель, страдавший шизофрений беспрерывного типа с галлюцинациями. Некие голоса, якобы.,приказывали ему бить людей.

По решению суда недавно его отправили в психбольницу закрытого типа на принудительное лечение. Сейчас подобная версия проверяется и в резонансном нападение на няню с ребенком в Ботсаду на Печерске.

Напомним, "Страна" писала о том, как на Печерске в Киеве сломали нос парковщику, он попал в больницу.

Также мы писали, что в Харькове женщина напала на темнокожих мужчин, оплевала их и побила сумкой.