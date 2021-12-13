Эта неделя начнется с растущей Луны в Овне и завершится Полнолунием. Как провести эти семь дней и сегодня с оглядкой на дружественные Звезды — в нашем астрологическом прогнозе. Дополнительно — гороскоп для всех знаков на декабрь 2021 года.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня ваш день пройдет под девизом: "Хочу. Могу. Делаю". Не бойтесь воплощать в жизнь даже самые, на первый взгляд, безумные идеи. Удача сегодня на вашей стороне. Более того, найдутся единомышленники, которые захотят помочь вам. Не пренебрегайте их помощью, и в будущем они могут стать надежными партнерами!

Телец (21.04 - 21.05)

Проявив желание и упорство, Тельцы сегодня способны на многое как в делах семейных, так и в бизнесе. Помните, каждое ваше действие должно быть хорошо обдуманно и взвешено. День благоприятен для крупных покупок, но только хорошо обдуманных.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Посвятите этот день себе любимому. Максимальная расслабленность и полное отвлечение от всего повседневного – это то, что вам сейчас особенно необходимо. Займитесь тем, что приносит вам истинное удовольствие. Позвольте себе то, в чем всегда отказывали. Это даст заряд бодрости на всю предстоящую неделю.

Рак (22.06 - 22.07)

Благоприятный день для всякого рода начинаний. Сегодня вам будут под силу несколько дел одновременно. Нестандартные решения привычных дел или интуитивно выполненные совершенно новые задачи – все будет оценено по высшему баллу!

Лев (23.07 - 23.08)

Не бойтесь браться за что-то новое, ранее неизвестное вам. Если проявите усердие, обязательно все получится. Не останавливайтесь на достигнутом, чтобы не пришлось в будущем об этом пожалеть.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня Девам лучше воздержаться от всевозможных рисков – будь то крупная покупка или сделка или незначительное вложение. День благоприятен для романтических знакомств, они обещают перерасти в крепкий семейный союз.

Весы (24.09 - 23.10)

Ваш день сегодня будет похож на "разбор полетов". Вам просто необходимо подвести итоги уходящего года, проанализировать события и сделать выводы! Эмоциональную разгрузку принесет даже банальная очистка квартиры от старых, давно не используемых вещей.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Займитесь своим здоровьем. Все визиты к врачу, которые ранее были отложены в долгий ящик, самое время оттуда "достать". Тогда вы, полные сил, энергии и бодрости, шагнете в Новый год, чтобы свернуть еще устоявшие перед вами горы!

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня ваше аналитическое мышление и разум могут "взять отгул" и вам придется в некоторых ситуациях действовать, полагаясь исключительно на свою интуицию. И она вас не подведет! Но все же не нужно планировать на этот день ничего нового. Занимайтесь привычными делами, во избежание неприятных сюрпризов.

Козерог (22.12 - 20.01)

Не принимайте необдуманных решений, не торопите события. Сегодня, как никогда, нужно все несколько раз взвесить. Не идите на поводу у окружающих, ответственность за все принятые решения будет исключительно на вас.

Водолей (21.01 - 20.02)

Всякого рода развлекательные мероприятия сулят сегодня звезды Водолеям. Путешествия в дальние страны, посещение светских мероприятий или просто дружеские посиделки в уютном кафе принесут вам моральное удовлетворение и заряд бодрости.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Этот день не обещает никаких ярких событий и запоминающихся мероприятий. Проведите его в тесном семейном кругу, не отвлекаясь на посторонних, мало знакомых вам людей. Ароматный пирог и теплый чай – вот на чем сегодня вам следует сосредоточиться.