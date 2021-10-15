Премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Словении Янез Янша назвал часть депутатов Европарламента "куклами Сороса".

Янша опубликовал в Twitter схему-коллаж с заголовком "13 из 226 известных кукол Сороса в Европарламенте".

Среди людей на фото глава миссии по установлению фактов Софи Вельд, которая занимается проверкой соблюдения верховенства права и соглашений о свободе СМИ Словенией.

Коллаж, который прикрепил Янша

В Европарламенте это вызвало настоящий шторм.

"Мы срочно призываем Яншу прекратить провокации против депутатов Европарламента. Нападения на членов институции также являются нападениями на европейских граждан", - написал в Twitter президент Европейского парламента Дэвид Сассоли.

С осуждением в отношении Янши выступил и ряд депутатов Европарламента, некоторые обвиняли его в антисемитизме. Сам пост политик вскоре удалил.

"Так или иначе, случай показательный. Премьер Венгрии Орбан в своей борьбе с Соросом уже не одинок", - комментирует ситуацию телеграм-канала "Политика страны".

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники попавших под санкции украинских СМИ просят Европарламент отреагировать на уничтожение свободы слова. В письме сотрудники "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", "Страна.ua" и "Шарий.net" обращают внимание на то, что украинская власть злоупотребляет полномочиями и незаконно закрывает медиа, уничтожают свободу слова.

Также мы писали, что депутат Европарламента обвинил ЕС в лицемерии из-за молчания по поводу санкций против украинских СМИ.