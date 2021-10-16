Горсовет Запорожья принял документ, который предусматривает подготовку к переходу в "красную" зону. В нем говорится, что в общественном транспорте могут потребовать COVID-сертификат или другой документ, доказывающий, что пассажир не болен коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Так, документ был принят комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно тексту постановления, при использовании общественного транспорта могут потребовать:

COVID-сертификат;

Отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа;

Справку для проезда на время карантина, выданную с места работы.

Уточним, что ограничения будут действовать, когда город перейдет в "красную" зону карантина.

Напомним, на территории Херсонской области с пятницы, 15 октября, вступили в силу ограничения "красного" уровня эпидемической опасности распространения СOVID-19. Соблюдение карантинных ограничений контролируют 12 антитиковидних патрулей и правоохранительные органы.

Также мы сообщали, что полиция и СБУ собираются проверять соблюдение карантина в кафе и кинотеатрах Украины.