В Днепре учительница одной из школ приходила на уроки пьяной, а также употребляла алкогольные напитки посреди рабочего дня.

Об этом сообщает "Наш город".

Так, родители учеников второго класса, где и работала преподаватель, пожаловались, что классная руководительница неоднократно проводила уроки в нетрезвом состоянии. По их словам, женщина употребляла алкоголь прямо в школе, а уже к пятому уроку "не могла говорить".

Администрация школы отреагировала достаточно оперативно, уволив виновницу.

"Учительница была освобождена от работы администрацией заведения. С администрацией заведения также была проведена беседа. Сейчас вакансия открыта, кадровые вопросы решаются администрацией, в школах – кадровая автономия", - рассказали в департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Напомним, в Днепре из-за введения в регионе "красной" зоны карантина все школы уходят на каникулы не с 25 октября, как планировалось ранее, а с 18-го числа.

Также сообщалось, что в Киеве начинать школьные каникулы ранее 25 октября не планируют. В КГГА считают, что начинать школьные каникулы раньше нет смысла, поскольку в столице высокий уровень вакцинации учителей и низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди детей.