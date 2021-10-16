Популярная в Германии сеть супермаркетов-дискаунтеров Lidl готова зайти на рынок Украины.

Об этом сообщает немецкое издание Lebensmittel Zeitung, ссылаясь на запрос корпорации Schwarz, которой и принадлежит известный торговый бренд.

Компания уже назначила руководителя главного офиса, ранее он возглавлял эту же сеть в Польше.

Подобная перспектива может стать серьезной конкуренцией для самой популярной сети в Украине – АТБ. В компании Schwarz указали, что именно АТБ якобы копирует концепты Lidl. При этом основатели немецкого бренда утверждают, что рассматривают украинский рынок как потенциально интересный для внедрения нового продукта для потребителей.

Стоит отметить, что сеть супермаркетов Lidl распространилась за пределы Германии еще в 1980-е годы. Сейчас ее магазины расположены в 32 странах мира. Торговые площадки насчитывают до 11 тысяч единиц.

Ранее "Страна" сообщала, что в двух крупных украинских супермаркетах "АТБ" и "Varus" для сотрудников поставщиков изменятся правила посещения магазинов. В частности, без прививки от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста таких работников не будут пускать в магазины.

Также мы писали, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны, состоявшемся в пятницу, 15 октября, ввели санкции против компании Mere, владельцами которой являются российские бизнесмены.