Арест без права внесения залога - такую меру избрал Галицкий суд для трех парней из Краснограда, которые похитили 19-летнюю дочь бизнесмена и требовали выкуп в 2 миллиона евро.

Об этом сообщает в Facebook корреспондент НТН Виктория Балицкая в субботу, 16 октября.

В этом деле есть еще четвертая подозреваемая - 17-летняя школьница, которая была сообщницей. Ей суд назначил пребывание под круглосуточным домашним арестом. Она и еще один парень несовершеннолетние. Молодому человеку тоже 17 лет. Двум другим злоумышленникам соответственно 19 и 25 лет.

Все похитители происходят из социально незащищенных семей. Один из неблагополучной семьи - отец умер, мать лишена родительских прав. молодой человек работает шахтером и содержит двух братьев.

Дочери бизнесмена похитители представились клиентами, желающими провести фотосессию, поскольку девушка занималась фотосъемками.

Благодаря слаженной работе полиции, для похищенной девушки все закончилось благополучно. А злоумышленники оказались за решеткой.

Суд избрал наказание похитителям дочери бизнесмена в виде ареста без права внесения залога. Источник: Facebook/Виктория Балицкая

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове преступники похитили 19-летнююю девушку и требовали у ее отца выкуп в два миллиона евро. Пока пострадавшая была у злоумышленников, они угрожали родителям ее убийством в случае отказа предоставить немаленькую сумму.

Также мы писали, что в Полтаве злоумышленники похитили дочь местного бизнесмена, депутата областного совета. Они угрожали семье девушки ее убийством и требовали за нее выкуп в 470 тысяч долларов, которые они хотели получить в биткоинах.