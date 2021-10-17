Официальный русскоязычный аккаунт в Твиттере Государственного департамента США неправильно расположил полосы на флаге Украины.

Ляп был допущен в записи от имени ОБСЕ-США с требованием пустить их миссию в Крым.

Наблюдатели из США Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали российские власти пропустить их в Крым, поскольку полуостров является украинской территорией. Но в прикрепленном ролике территорию полуострова окрасили в цвета флага Украины в неправильном порядке: желтый вверху, голубой - внизу.

"Мы не требуем расширения полномочий СММ; мы призываем Россию позволить миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет СММ патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым. Потому что Крым - это Украина", - сказано в твите.

Ранее "Страна" рассказывала, что учащиеся Малой академии наук Севастополя написали письмо королеве Великобритании Елизавете II. А в ответ получили послание из Букингемского дворца в конверте, на котором было написано "Севастополь, Россия".

Также мы сообщали, что крупнейший британский таблоид The Sun в своей публикации перепутал флаги Украины и РФ.