Криворожская трагедия-2: зачем власть распространяет липовые версии о гибели Павлова-младшего

Трагическая новость из Кривого Рога появилась вчера вечером: там был найден мертвым Андрей Павлов – младший брат мэра Кривого Рога, погибшего в августе. По горячим следам, естественно, сложно было ожидать достоверной информации – да и вообще какой-либо информации.

В этом ничего удивительного нет. Удивительно другое: еще до появления новостей с какими-либо подробностями со стороны власти неформальными путями стали распространяться всевозможные версии – то сообщения об алкоголизме умершего, то рассказы о бандитских 90-х с намеками на виновность Вилкулов (старший Вилкул - ныне и.о. мэра Кривого Рога, младший - известный политик, экс-губернатор области). И все это – в тот момент, когда еще даже не была названа причина смерти.

Создается ощущение, что была дана команда напустить побольше всего с одной целью – чтобы никто не вспомнил о том, что Кривой Рог – родина не только братьев Павловых или отца и сына Вилкулов, но и еще одного небезызвестного персонажа украинской политики - Владимира Зеленского. Который, в свою очередь, вывел на политическую орбиту целый клан криворожских "слуг".

Это не обвинение и даже не намек. Это просто констатация того, что во власти боятся обвинений в собственный адрес и потому пытаются бить "на опережение", запуская дискредитирующие покойного и его друзей слухи. А горит на воре шапка или просто у страха глаза велики – это еще предстоит узнать в ближайшие дни.

Досье Пандоры: Зеленский озвучил признание

Тем временем Владимир Зеленский сознался в преступлении. Украинский президент признал, что все рассказанное в "Досье Пандоры" о его офшорных компаниях – это правда.

Конечно, никто и не сомневался в этом. Тем более что Давид Арахамия уже подготовил почву для президентского признания, когда рассказал, что сам имеет офшорные компании и что для политика в Украине это – "нормальная практика".

Вот после этого и Зеленский объяснил, что "при Януковиче" офшоры были способом спасти бизнес от рейдерства. Мол, "95 квартал" остро шутил и поэтому предпочитал получать деньги от "Привата" в офшорных зонах – там, где не нужно платить налоги.

То, что объяснение шито белыми нитками, понятно даже непосвященным. Ведь даже если бы у Януковича появилось желание "рейдернуть" компанию Зеленского по политическим или чисто бизнесовым мотивам, из этого все равно ничего не вышло бы – поскольку невозможно у "95 квартала" отобрать Елену Кравец или Евгения Кошевого или самого Зеленского ни через налоговую, ни через суды.

А то, что у украинских политиков "так принято" – так это на самом деле ответ на вопрос о том, чьими "слугами" они на самом деле являются. Поскольку настоящие слуги народа вряд ли бы получали доходы в офшорных зонах только ради того, чтобы не заплатить в госбюджет налоги.

И когда украинское общество это поймет, одним из ключевых вопросов на выборах как раз станет вопрос о том, были ли у политика офшорные компании. Потому что если да – то это уже клеймо.

Красная зона: вакцинация экстренная или фейковая

Со вчерашнего дня целый ряд областей перешел в красную зону карантина. Решение вполне ожидаемое – на фоне зашкаливавших всю прошлую неделю показателей заболеваемости и особенно смертности от коронавируса. Однако нынешняя красная зона – это совсем не то, что год назад или даже нынешней весной.

В нынешней красной зоне вакцинированным разрешено все то, что разрешено всем в более мягких вариантах карантина. Фактически жизнь привитых граждан отличается от обычной только ношением масок, да и то – обязательным не везде. И вот эта привилегия для обладателей ковид-сертификатов выявила два моментам.

Во-первых, введение "локдауна с привилегиями" продемонстрировало, что в стране не так уж много принципиальных противников вакцинации. В Днепре, например, уже выстраиваются огромные очереди за вакцинацией.

По большому счету, все те, кто вчера стоял в очередях за прививкой, могли спокойно сделать их в предыдущие недели, когда центры вакцинации пустовали – но очнулись только тогда, когда появилась перспектива не попасть в кафе или бутик. И вот для этой части населения оправдания в самом деле нет – в отличие от принципиальных "антипрививочников", которые не пойдут колоться ради возможности сходить в кино.

Во-вторых, разрешения работать заведениям сферы услуг (рестораны, торговые центры, спортклубы и прочее), которые пускают к себе только обладателей ковид-сертификатов открыло дорогу к "гибридному" карантину. Когда все эти заведения получают возможность функционировать в обычном режиме лишь имитируя проверку сертификатов на вхоже. Конечно, так действуют далеко не все, но явление уже распространено.

Причем не факт, что этому воспрепятствуют даже массовые проверки полиции (если таковые будут). С последней, как показала практика предыдущих нокдаунов, всегда можно "договориться".

Электричество из Беларуси: здравый смысл побеждает?

На украинском энергетическом рынке появились симптомы того, что с 1 ноября может быть отменен запрет на импорт электроэнергии из Беларуси. Официально об этом пока не говорят, но ситуация выглядит так, что подобное решение является неизбежным. Поскольку энергетический кризис, в котором очутилась страна нынешней осенью, не оставляет других возможностей. Причем то, что мы имеем на данный момент по газу и углю – это только начало. Зима еще впереди.

Безусловно, нынешний энергетический кризис создан не только украинской властью – он является частью кризиса общемирового. Однако следует отметить, что далеко не весь мир оказался в критической ситуации, и потому в отношении Украины правильнее будет говорить о том, что к нынешнему энергетическому коллапсу страну привел, в первую очередь, стратегический курс украинской власти последних семи лет.

Ведь все эти семь лет – это заявления об энергетической независимости, об отказе от российского газа, отключении от российско-белорусской энергосети и присоединении к сети европейской. Хотя всем очевидно, что отказ от российского газа – это отказ от газа вообще, потому что другого доступного газа у Украины нет. И что отключение от российско-белорусской энергосети и присоединение к сети европейской – это отказ от дешевого электричества в пользу дорогого.

Правда, еще Петр Порошенко объяснял всей стране, что независимость – это дорого. Но даже он не мог предвидеть, что это настолько дорого, как сейчас. И власть может сколько угодно объяснять, что она не даст повысить тарифы для населения, все равно очевидно, что сверхдорогой газ (а вскоре – и сверхдорогая электроэнергия) достанутся бизнесу, который, в свою очередь, компенсирует потери за счет все того же населения. Подорожавший на гривну хлеб – это только первая ласточка.

И никто не возьмется сказать, сколько таких ласточек еще будет, прежде чем в Украине появится власть, которая поймет, что российский газ по прямому контракту с "Газпромом" лучше для страны, чем российский газ через посредников. И что дешевая электроэнергия из Беларуси и России для страны лучше, чем дорогая европейская.

Отмена летнего времени: неужто в последний раз?

Власть в ближайшие дни намерена вернуться к старой забаве – подискутировать насчет зимнего и летнего времени. Тема, как известно, постоянно вызывает дискуссии, а потому и всплывает тогда, когда власти нужно переключить внимание общества.

Сейчас же, как известно, причин для переключения внимания хватает – это и ожидающаяся катастрофа с отопительным сезоном, и уже начавшие дорожать из-за бешенных цен на газ продукты, и сгущающиеся вокруг Банковой краски внешнеполитического кризиса. Поэтому для дискуссий о зимнем и летнем времени – "самое время".

И постоянное присутствие этой темы в информационном пространстве – лучший повод для того, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос.

Хотя пока никто еще не доказал, что для населения хуже - необходимость приспосабливаться два раза в год к смене времени. Либо психологический дискомфорт от того, что утром просыпаешься, когда еще темно (если страну оставят на летнем времени), либо от того, что когда приходишь с работы - уже темно даже летом (если страну оставят на зимнем времени).