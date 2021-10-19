Утром во вторник, 19 октября, в Киеве под зданием Офиса президента проходит акция протеста "Украинского союза ветеранов Афганистана".

Об этом сообщает "Суспільне".

В настоящее время к митингу возле ОП, который расположен на улице Банковой, 11, присоединились около полутысячи ветеранов Афганистана.

"Требования - защита наших прав, которые были приведены в законодательстве. Законы Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании", "О статусе ветерана войны" не выполняются. Кабинет министров порезал наши льготы. Не выделяются средства на лечение, на путевки. Уменьшили выделение средств на госпитали для инвалидов войны. За свои средства приходится лечиться. Большинство из наших граждан-афганцев - уже пожилые люди и нуждаются в постороннем лечении. А денег не дает государство. Забыли о нас", - рассказал участник акции из Днепра Виталий, который воевал Афганистане в 1987-1989 годах.

Накануне в Фейсбуке "Ассоциация ветеранов ВСУ" сообщала, что акция будет проходить одновременно на нескольких локациях Киева. В частности, митинг планируется возле здания Кабинета министров, Министерства ветеранов в переулке, под Министерством соцполитики, Министерством здравоохранения и возле Министерства культуры и информационной политики.

Участники боевых требуют:

- личную встречу президента Украины Владимира Зеленского активом УСВА;

- решительных действий со стороны власти по установлению мира на востоке Украины;

- освобождения от занимаемых должностей руководителей: Минсоцполитики, Министерства здравоохранения, Минкультуры и информполитики, Минветеранив;

- снятие с рассмотрения в Верховной Раде законопроектов, которые сужают социальную защиту ветеранов, унижают их честь и достоинство;

- введение государственного медстрахования ветеранов войны;

- стопроцентной медпомощи ветеранам войны; обеспечение жильем ветеранов;

- внесения изменений в порядок формирования общественных советов при центральных органах исполнительной власти и местных госадминистрациях.

Ранее мы рассказывали, что Кабмин создал Украинский ветеранский фонд, на которые в следующем году планируют выделить 3 миллиона гривен из госбюджета.

Также "Страна" писала, что летом возле Верховной Рады собирались на массовую акцию протеста ветеранов-пенсионеров всех силовых структур. Они требовали немедленного пересмотра своих пенсий.