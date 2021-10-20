В Запорожье стало плохо 35-летней женщине. В этот момент рядом находилась ее 12-летняя дочь. Под руководством диспетчера службы 103 девочка смогла провести первые реанимационные мероприятия.

Об этом сообщает в Фейсбуке Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел еще 16 октября. Около полудня в оперативно-диспетчерское управление центра по номеру 103 поступил вызов от девочки. Она сказала, что ее мать потеряла сознание и не дышит. Диспетчер сразу направила на место происшествия ближайшую бригаду скорой помощи и начала давать рекомендации проведении реанимационных мероприятий.

Диспетчер была на связи с девочкой примерно 11 минут, все это время давала советы, как выполнять сердечно-легочную реанимацию, которым звонившая следовала. А вскоре к женщине приехала бригада экстренной помощи.

Сразу начатые подростком реанимационные мероприятия под контролем диспетчера позволили бригаде добиться успеха и спасти женщине жизнь. После оказания первой медицинской помощи больную в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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