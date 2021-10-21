Обвал рейтинга Зеленского: что делать, когда ничего не помогает

Рейтинг президента обвалился почти на 10%: если в сентябре Киевский международный институт социологии давал Владимиру Зеленскому 33,3%, то в октябре этот показатель оказался на уровне показателя Петра Порошенко во втором туре президентских выборов – 24,7%.

Не помогли ни зачистка информационного пространства, ни показательные пиар-кампании, ни то, что Банковая демонстрирует уверенность в своем неуязвимом положении.

Парадокс в том, что одна из наибольших побед Владимира Зеленского нынешней осени стала самым большим его электоральным поражением. Банковая положила немало сил на то, чтобы убрать с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова, – и именно бывший соратник нанес главный удар по позициям президента: его рейтинг со "статистических" 3% вырос до вполне приличных 7%.

И это только начало. 3% у Разумкова были тогда, когда он считался продолжением Зеленского. Теперь же ситуация изменилась кардинально: у "базовых" 30% избирателей Зеленского времен первого тура президентских выборов появилась альтернатива.

Те, кто не мог "перетечь" в стан "старых" вождей, увидели приемлемый для себя вариант – того же Зеленского, но не дискредитированного. Ведь Разумков не просто соответствует Зе-образу 2019 года больше, чем оригинал, он еще и за два года не влип ни в один скандал – ни коррупционный, ни офшорный, ни просто бытовой.

К тому же в качестве спикера Разумков не выглядел виновным в главных проблемах последнего года – отсутствии движения к миру и катастрофе с газом и отоплением, за которые в отсутствие самостоятельного правительства напрямую отвечает президент.

Учитывая тот факт, что кризис в обоих направлениях будет только нарастать, перетекание рейтинга от Зеленского к Разумкову выглядит неизбежным. А значит, экс-спикера уже в ближайшее время ждут информатаки, организованные Банковой.

"UA:Перший" обвиняет Офис президента

Мирослава Барчук обвинила Офис президента в давлении на журналистов

Тем временем вчера разразился скандал, имеющий непосредственное отношение к информполитике власти: ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" Мирослава Барчук с "UA:Перший" обвинила Офис президента в давлении.

Согласно заявлению ведущей, поддержанного позже официальной позицией телеканала, представители президентского офиса жестко модерируют участие "слуг народа" в эфире программы, требуя не только определенного численного присутствия своих депутатов, но и ставя ультиматумы в отношении присутствия определенных оппонентов.

Скандал получился настолько громкий, что с ответом выступил лично Зеленский, который, естественно, все опроверг. Впрочем, и без этого опровержения было ясно, что все сказанное журналисткой – правда. Нынешний Офис президента – далеко не первый, который ведет себя подобным образом. И говорить о том, что "новые лица" ничем не отличаются от старых, уже не нужно никому.

В этой истории интересно другое. Зеленский пришел к власти, проведя самую креативную избирательную кампанию в истории страны. Его команда, будучи ничуть не лучше "попередников", выглядела все же современной. Однако за два года она и в этом отношении стала такой же, как те, кто были до нее.

А еще такой жесткий контроль над информационным эфиром далеко не самого популярного телеканала говорит о том, что нынешняя власть на самом деле крайне неуверена в себе. Потому что уверенная в себе власть не будет бояться депутатов уровня Гео Лероса или того, что в эфире будет не два ее представителя, а один.

И такая неуверенность – лучшее доказательство того, что крах нынешней власти неминуем. Как бы она ни пыталась его оттянуть.

Раскроет ли НАБУ коррупцию в "Слуге народа"?

Еще одна потенциально скандальная новость стала известна вчера вечером: как стало известно "Стране", НАБУ обзавелось "кротами" во фракции "Слуга народа", которые собирают доказательства выплат депутатам в конвертах, проводящихся властью еще с 2019 года. Из этого может вырасти грандиозный скандал, а может и не вырасти ничего.

Собственно, это новость не о депутатах, а о НАБУ. То, что оно делает в данный момент, является, хоть и запоздалым, но очень важным для общества действием.

Запоздалым потому, что с 2019 года времени утекло много, и депутаты уже успешно освоили "соцэконом" – основную статью доходов провластных нардепов предыдущих созывов. Свидетельство тому – появление в госбюджете-2022 уже перед первым чтением 6 миллиардов гривен на социально-экономическое развитие регионов. Откаты с такой суммы сделают конверты для многих депутатов ненужными.

Но пока они есть, НАБУ имеет хорошие шансы устроить грандиозное разоблачение, которое могло бы взломать всю коррупционную систему парламента и даже привести к его перевыборам, а то и к отставке президента (который, по сути, эти "конверты" и платит). Это если у Бюро есть такая цель.

Однако практика существования НАБУ показывает, что ни одного громкого коррупционного дела эта структура до конца не довела. Поэтому вполне можно ожидать того, что весь собранный компромат окажется в сейфах американского посольства и будет работать лишь на обеспечение нужных для него голосований.

Хотя, с учетом того как кучно началась атака на Зеленского с разных сторон (в том числе и со стороны прозападных сил) совсем нельзя исключать, что на этот раз дело будет активизировано и превратится в конкретные уголовные производства, после которых вся страна уже узнает точно о существовании гигантских зарплат в конвертах - от 15 до 50 тысяч долларов в месяц на "слугу народа".

Эпидемия на пике: как дискриминация ускорила вакцинацию

Ситуация с коронавирусом ухудшается в Украине уже катастрофически. Каждый день эпидемия уносит жизни пяти сотен наших граждан, а показатели заболеваемости уже вплотную приблизились к антирекордам начала апреля.

Причем, если вспомнить предыдущий пик эпидемии, то при тех же показателях заболеваемости (около 20 тысяч в сутки) смертность на четверть выше и заполняемость больниц тоже больше. Так что заявления о том, что нынешний вирус опаснее предыдущего, – вовсе не выдумка.

На фоне таких показателей стихли практически не слышны стали голоса тех, кто выступает против вакцинации, – особенно с учетом официальных данных, которые наконец начала сообщать власть. Согласно этим данным, более 90% тех, кто попадает в больницы, и тех, кто умирает, – не привиты.

Собственно, в этом и состоит главное отличие нынешней волны эпидемии от предыдущих: привитые тоже заболевают, но гораздо реже переносят коронавирус в тяжелой форме. Если бы не активная вакцинация последних четырех месяцев, в больницах была бы уже катастрофа.

На фоне данной статистики не удивляет, что в первые три дня нынешней недели количество желающих привиться резко увеличилось. Хотя, конечно, главная причина вовсе не в информации от Минздрава, а в решении властей ввести льготы для вакцинированных в красной зоне. И главной из них можно считать ту, которая вводится с сегодняшнего дня, – о запрете проезда невакцинированных пассажиров в поездах и автобусах межобластного сообщения.

Учитывая то, что красная зона разрастается ежедневно, скоро в ней окажется вся страна. И тогда процесс вакцинации ускорится еще сильнее: там, где не сработали убеждение и принуждение, сработает дискриминация.

ЛЧ: нулевой итог для Украины

Ноль очков и ноль забитых мячей – таков итог выступления украинских клубов в Лиге чемпионов на этой неделе. Итог печальный, даже несмотря на то, что играли наши с испанскими грандами – "Реалом" и "Барселоной".

Началось все еще во вторник, когда "Шахтер" повторил печальные 0:5, полученные в предыдущем туре динамовцами. Причем у горняков все было еще хуже, потому что "Динамо" в матче с "Баварией" хотя бы пыталось атаковать, а у команды Де Дзерби в матче с "Реалом" не получалось вообще ничего.

Что касается самих киевлян, то они учли опыт "баварского" разгрома и откровенно сделали ставку на оборону. Вся надежда была на то, что "Барселона" окажется настолько плоха, что не сможет забить ни одного мяча даже команде, которая не атакует. Испанцы действительно выглядели неважно, но один мяч все-таки забили.

Так что, подводя итоги первого круга группового турнира Лиги чемпионов, приходится с сожалением констатировать, что у украинских команд практически нет шансов не только на выход в 1/8 финала, но и на привычное для них третье место, дающее путевку в Лигу Европы.

Теоретически они, конечно, сохраняются, но сложно представить, что "Шахтер" возьмет хотя бы очко в Милане с "Интером" и в Мадриде с "Реалом". А одной победы над "Шерифом" дома (даже если она будет) для третьего места уже недостаточно.

Что касается киевлян, то их единственный шанс – побеждать через две недели "Барселону" дома и надеяться, что больше испанцы нигде очков не возьмут. Однако для победы над "Барсой", помимо надежной обороны, нужна все-таки атака.