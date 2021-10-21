Компания Megogo, которая выкупила на себя эксклюзивные права на трансляцию в Украине ключевых спортивных событий (включая футбольные еврокубки и боксерские поединки с Усиком) попала в очередной скандал.

Комментатор Megogo Сергей Лукьяненко перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между московским "Спартаком" и английским "Лестером" решил провести сеанс "политинформации", в конце которого пожелал российской команде поражения.

"Добрый вечер, приветствую всех в Москве, столице страны-агрессора, страны-оккупанта, страны, которая аннексировала у нашей любимой неньки полуостров, которая начала войну на востоке Украины, и, к сожалению, эта война забрала по подсчетам ООН более 13 тысяч жизней и как гражданин Украины я искренне желаю поражения "Спартаку" в матче с "Лестером", - сказал Лукьяненко.

Напомним, недавно Megogo уже попадала в громкий скандал. На территории Украины бой Усика с Джошуа показывал только этого стриминговый сервис. Однако, даже он не смог организовать трансляцию - накануне поединка Megogo у многих пользователей завис при том, что люди и заплатили за просмотр поединка дополнительные деньги.

Также мы сообщали, что в Megogo принесли извинения за проблемы с трансляцией поединка Усик-Джошуа, зрителям пообещали вернуть деньги.