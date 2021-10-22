В городе Кременчуг, что в Полтавской области, в детском саду умерла четырехлетняя девочка, на которую днем ранее упало дерево. Следователи открыли уголовное производство.

Об этом сообщают правоохранители региона.

По данным полиции, в результате происшествия вместе с девочкой травмировался пятилетний мальчик и воспитательница. Всего в момент происшествия в детсаду находились 18 детей.

Четырехлетняя девочка, которую госпитализировали в реанимацию детской больницы, умерла.

По факту травмирования двух малолетних детей следователь Кременчугского районного управления полиции открыл уголовное производство по предварительной квалификацией части 2 статьи 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следствие по данному делу продолжается.

Напомним, днем ранее по всей Украине спасатели объявили штормовое предупреждение. В ГСЧС предупреждали о сильном ветре.

Между тем, вчера в Одессе порывистый ветер повалил деревья по всему городу. Из-за этого пострадал мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.