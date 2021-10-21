В четверг, 21 октября, в Одессе из-за сильного ветра, который ранее прогнозировали синоптики, начали падать деревья. Из-за этого уже пострадал мужчина.

Об этом со ссылкой на пресс-службу горсовета сообщает одесский портал USI Life

По данным мэрии, мужчина пострадал в курортной зоне на Французском бульваре. На его машину упало дерево и задело его веткой. Пострадавшего доставили в больницу. Медработники оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

"Деревопад" в городе наблюдается в жилом массиве Черемушки. Там упавшее дерево перегородило путь десятого трамвая. Еще одно падение крупного дерева произошло в районе Пересыпи, на улице Одария.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Одессе произойдет усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

В горсовете Одессы призвали людей в связи с усилением ветра быть бдительными и не парковать машины под деревьями.

Также на портале публикуют фото, на которых видно, что деревья падают на дороги и машины.

Фото: usionline.com

Напомним, ранее мы рассказывали, что во Франции штормовой ветер остановил поезда, обесточил 250 тысяч домов и повалил деревья.

Кроме того, сообщали, как во Львове упавшее дерево убило курсанта академии сухопутных войск и его возлюбленную.