В Одессе порывистый ветер валит деревья по всему городу. Есть пострадавший. Фото
В четверг, 21 октября, в Одессе из-за сильного ветра, который ранее прогнозировали синоптики, начали падать деревья. Из-за этого уже пострадал мужчина.
Об этом со ссылкой на пресс-службу горсовета сообщает одесский портал USI Life
По данным мэрии, мужчина пострадал в курортной зоне на Французском бульваре. На его машину упало дерево и задело его веткой. Пострадавшего доставили в больницу. Медработники оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.
"Деревопад" в городе наблюдается в жилом массиве Черемушки. Там упавшее дерево перегородило путь десятого трамвая. Еще одно падение крупного дерева произошло в районе Пересыпи, на улице Одария.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Одессе произойдет усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду.
В горсовете Одессы призвали людей в связи с усилением ветра быть бдительными и не парковать машины под деревьями.
Также на портале публикуют фото, на которых видно, что деревья падают на дороги и машины.
Фото: usionline.com
Напомним, ранее мы рассказывали, что во Франции штормовой ветер остановил поезда, обесточил 250 тысяч домов и повалил деревья.
Кроме того, сообщали, как во Львове упавшее дерево убило курсанта академии сухопутных войск и его возлюбленную.