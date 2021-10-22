Зеленский уволил зампредседателя Антимонопольного комитета

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Наталью Буроменскую с должности заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Буроменскую Наталью Любомировну с должности заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного согласно поданному заявлению", - сказано в документе.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Буроменскую заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным в 2020 году.

Наталья Буроменская - адвокат, жена аудитора НАБУ Михаила Буроменского. На внеочередных парламентских выборах была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос".

Ранее "Страна" сообщала, что президент Владимир Зеленский намерен уволить главу Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко, который занял эту должность летом 2020 года. Глава Офиса главы государства Андрей Ермак занимается поиском кандидатов на его замену.

Также мы писали, что вместо Романа Абрамовского, который 19 октября подал заявление об увольнении с должности министра экологии, могут назначить Андрея Жупанина. Это депутат-списочник из фракции "Слуги народа" и член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.