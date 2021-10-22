Принятый Верховной Радой Украины закон "Об энергетической эффективности" предусматривает, что в новом формате коммунальных платежек будет отображаться уровень энергоэффективности.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минэнерго в пятницу, 22 октября.

В Минэнерго рассказали, что повышение энергоэффективности будет способствовать экономии средств и сокращению потребления энергоресурсов и, в конечном итоге, поможет предотвратить климатические изменения.

В ведомстве сообщили, что общий уровень энергоэффективности в государстве зависит от каждого потребителя энергии. Именно поэтому важно информирование всех граждан о текущем состоянии энергопотребления и возможности для более эффективного использования энергоресурсов.

Заместитель министра энергетики Юлия Подкоморная рассказала, что для объективного информирования населения и эффективного внедрения инструментов государственной поддержки в сфере энергоэффективности законом предусматривается разработать новый формат платежки за коммунальные услуги.

Чиновница сообщила, что платежка будет содержать подробную информацию относительно потребления, в частности со сравнением текущих показателей с прошлогодними, относительно доступных энергоэффективных программ, а также качества услуг по поставке природного газа и электрической энергии.

Крупные предприятия будут обязаны внедрить систему энергоменеджмента или раз в 4 года проводить энергоаудит.

В министерстве объяснили, что это поможет оптимизировать расходы на потребление энергии и понять, какие меры необходимо внедрять для минимизации расходов в будущем. Таким образом, на государственном уровне будет внедрена система повышения энергоэффективности крупнейших потребителей энергии.

Законом также вводится программа внедрения smart grid технологий на государственном уровне.

В ведомстве рассказали, что это позволит операторам систем распределения сократить расходы в электросетях, а потребителю даст возможность управлять собственным спросом. На основании экономической целесообразности и технической возможности будут устанавливаться интеллектуальные системы учета газа, электричества, тепла.

Законом также впервые вводится ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.

В коммунальных платежках будет учтена энергоэффективность. Источник: Facebook/Минэнерго

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг, 21 октября, приняла закон об энергетической эффективности. Законопроект №4507 от 17 декабря 2020 года во втором чтении поддержали 282 народных депутата. Как следует из пояснительной записки, документ разработан, в частности, во исполнение договора об основании Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации с ЕС.

Также мы писали, что в начале ноября в Украину может поступить электроэнергия из Беларуси. На 22 октября назначен официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью, который будет проводить национальный оператор электросетей НЭК "Укрэнерго".