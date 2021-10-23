Американская корпорация Apple обновила руководство по проверке своего магазина приложений App Store. Изменения направлены на помощь разработчикам в более плавном прохождении проверки.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего в руководство было внесено три изменения. В частности, теперь разработчики имеют право запрашивать в приложениях базовую контактную информацию (например, имя и адрес электронной почты), если запрос является необязательным для пользователя, функции и услуги не зависят от предоставления информации и соответствуют всем другим положениям этих рекомендаций, включая ограничения по сбору информации от детей.

Кроме того, компания удалила часть из пункта 3.1.3. Речь в нем шла о том, что разработчики не могут использовать информацию, полученную в приложении, для таргетинга отдельных пользователей за пределами приложения, чтобы использовать методы покупки, отличные от покупки в приложении.

В третьем изменении в руководстве речь идет о том, как можно использовать новую функцию App Store и размещать мероприятия в магазине.

Напомним, в сентябре суд постановил, что Аpple не может запрещать разработчикам оставлять в своих приложениях ссылки на другие платежные системы.

Также "Страна" сообщала, что в приложении Apple Music для артистов аннексированный Крым отнесли к российской территории.