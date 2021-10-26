Вчера, 25 октября, в США снова разыгралась кровавая драма с применением огнестрельного оружия. Стрельба вспыхнула в торговом центре Boise Towne Square (город Бойс, штат Айдахо - Ред.). Неизвестный открыл стрельбу по многочисленным посетителям ТРЦ и люди в страхе начали разбегаться.

В итоге два человека были убиты на месте и пятеро ранены. Среди раненых - сотрудник полиции и задержанный подозреваемый стрелок.

Об этом передает портал NPR.

Когда на место ЧП прибыли копы, они заметили человека, который соответствовал описанию подозреваемого и уже убил одного посетителя.

"Вскоре после этого произошла перестрелка, в результате которой офицер был ранен, а подозреваемый был взят под стражу. В настоящее время мы действительно не можем говорить о каких-либо мотивах, стоящих за этим", - сказал Райан Ли, начальник полиции Бойс , назвав любые предположения преждевременными.

Также по его словам, следователи полиции полагают, что стрелял только один человек, и опасности для остального гражданского населения не было.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе, 1 человек убит, 12 ранены.