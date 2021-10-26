Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что темпы роста наркомании в Украине одни из самых больших в мире. При этом наркомания каждый год становится причиной смерти сотен человек.

Об этом Венедиктова рассказала во время совещания руководителей правоохранительных и других государственных органов во вторник, 26 октября.

"В Украине от одного до полутора миллионов человек употребляют наркотики и их численность ежегодно увеличивается на 8-10%. Ежегодно от наркомании умирает около 1 000 человек", - рассказала Венедиктова.

При этом каждый пятый факт продажи наркотиков происходит через интернет.

Напомним, в Украине наркотики употребляют сотни тысяч человек. Медики рекомендуют близким наркозависимых сосредоточиться на том, чтобы выстроить доверительные отношения с ним и быть рядом и проявлять готовность выслушать. При этом не стоит забывать и о своей психоэмоциональной безопасности. Ведь избавление от наркотической зависимости - длительный и сложный процесс.

Также "Страна" сообщала, что украинских депутатов хотят обязать проходить обязательный осмотр у психиатров и наркологов.