Во вторник, 26 октября, в России сотрудники уголовного розыска нашли 81-летнюю актрису, звезду фильма "Бриллиантовая рука" (сыграла роль Анны Сергеевны) Светлану Светличную.

Об этом сообщают "Известия".

По данным издания, актрису обнаружили в студии на съемках ток-шоу, с ней все хорошо.

Напомним, актриса не появлялась дома и не выходила на связь с 20 октября. Ранее в полицию с заявлением об исчезновении 81-летней артистки обратилась сначала ее родственница, а затем и ее сын. Позже выяснилось, что перед исчезновением актриса была на московской киностудии.

Вместе с тем актер Иван Николаев говорил, что "Светлана Светличная никуда не пропадала, а просто переехала".

Между тем, сегодня сообщалось, что случайная прохожая заявила, что видела пропавшую звезду "Бриллиантовой руки" в Москве, в районе метро "Тургеневская". Женщина заявила, что артистка просила милостыню.

Также мы писали, что год назад заслуженная Светлана Светличная проходила медицинское обследование в больнице из-за постоянных головных болей. Она предполагала, что боли могут быть следствием удара по голове.