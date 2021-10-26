Киевская городская прокуратура обратилась к депутатам Киевского городского совета с инициативой по установке в заведениях среднего образования металлодетекторов, чтобы предупредить несчастные случаи и уголовные преступления в школах.

Об этом сообщает в Telegram Киевская городская прокуратура во вторник, 26 октября.

В 2021 году была создана инициативная межведомственная рабочая группа по предупреждению и профилактике уголовных правонарушений, совершенных детьми и в отношении их.

По словам ведомства, в процессе работы данной группы постоянно отслеживается динамика и характер уголовных правонарушений этой категории. Анализ полученной информации о причинах и условиях их совершения свидетельствует о возможности выявления и предупреждения таких правонарушений на стадии подготовки. В частности, путем выявления предметов, обращение которых запрещено действующим законодательством Украины, и в частности оружия (патроны, гладкоствольное и резьбовое оружие, холодное оружие и т.п.) с помощью металлодетекторов.

Металлодетекторы должны послужить дополнительными мерами безопасности в учебных заведениях города.

Пока что будут определяться школы для внедрения пилотного проекта. Если он покажет свою эффективность, металлодетекторы будут внедрять во все учебные заведения.

В Киевской городской прокуратуре предложили установить в школах металлодетекторы. Источник: Telegram/Киевская городская прокуратура

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